دبي تستعد للترحيب بمجتمع الفضاء العالمي في المؤتمر الدولي للفضاء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي للفضاء في دورته الثانية والسبعين، على أن المؤتمر في نسخته لعام 2021 سيعقد بحضور شخصي في مدينة دبي النابضة بالحياة، في الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2021. جاء هذا خلال وقائع المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته اللجنة المنظمة للإعلان عن آخر الاستعدادات لاستضافة المؤتمر.



وسيساهم المؤتمر الدولي للفضاء الذي سيعقد هذا العام تحت شعار «الإلهام والابتكار والاستكشاف لخدمة البشرية»، في خدمة الإنسانية والعلوم من خلال تقوية وتعزيز أطر التعاون بين جميع البلدان في قطاع الفضاء.



وقالت رئيس الاتحاد الدولي للفضاء البروفيسور باسكال إهرنفريوند، إن المؤتمر سيشهد الاجتماعات المعتادة لرؤساء وكالات الفضاء العالمية، وجلسات نقاشية مختلفة تركز على المهمات المستقبلية لإعادة العينات المريخية، وتبحث دور وكالات الفضاء الناشئة، وأهمية الأقمار الاصطناعية الصغيرة، وإلقاء الضوء على وجهات نظر الجيل القادم فيما يتعلق بقطاع الفضاء.



وأضافت إهرنفريوند: «نعدكم بأن البرنامج التقني سيكون مثيراً للاهتمام وسيقدم عدداً كبيراً من العروض التقديمية المختارة بدقة من قبل اللجنة الدولية المنظمة للمؤتمر. وسيجمع المؤتمر الدولي للفضاء قادة المنظمات والوكالات الفضائية العالمية، مع صناع القرار عالمياً، والخبراء والمهنيين الشباب في مكان واحد لتبادل المعرفة والخبرات، والتطورات، والاستراتيجيات، والاتجاهات العامة حول الأنشطة الفضائية العالمية الحالية والمستقبلية».



من جانبه قال مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء يوسف حمد الشيباني: «بدافع من الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في قطاع الفضاء والرؤية المستقبلية التي تستهدفها القيادة الرشيدة للقطاع، فإننا نضيف إنجازاً جديداً لسجلنا المتميز عبر استضافة المؤتمر الدولي للفضاء في دبي هذا العام. أثق بأن هذا الحدث الذي تستضيفه المنطقة لأول مرة سيكون بمثابة حافز جديد للمزيد من دول المنطقة للتعاون مع الشركاء الدوليين وتأهيل جيل جديد من خبراء الفضاء العرب ليعملوا من أجل الإنسانية».



وقال نائب المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، رئيس لجنة استضافة المؤتمر الدولي للفضاء سالم المري: «استضافة دولة الإمارات لنسخة هذا العام من المؤتمر تؤكد على التزامنا بدعم نمو وتطور قطاع الفضاء العالمي. وأود أن أؤكد أيضاً على أننا نعمل عن كثب مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة في دبي لضمان سلامة جميع المشاركين في المؤتمر، حيث قمنا بإعداد جميع البروتوكولات المطلوبة التي ستساعدنا في تنظيم حدث ناجح وآمن في شهر أكتوبر المقبل».

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