المصدر: الإمارات اليوم

تطعيم

طالب صحافيون وإعلاميون بدراسة السماح للمطعمين منهم بحضور الفعاليات الرسمية مباشرة، إذ يشترط كثير من الجهات الحكومية حالياً الحصول على نتيجة فحص «بي سي آر» سلبية لتغطية أنشطتهم، مؤكدين أهمية هذا الإجراء في تسهيل أداء مهمتهم.

البصمة

اقترح موظفون إلغاء أجهزة بصمة الحضور بالأصبع نهائياً من أماكن العمل، في ضوء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كورونا» أو غيره، مشيرين إلى أن هناك وسائل تقنية وقائية أخرى يمكن الاستعانة بها، مثل استخدام البطاقة الذكية، أو كاميرات المراقبة.

صالونات

طالب قراء صالونات الحلاقة الرجالية بزيادة الاهتمام بنظافة وتعقيم المعدات والأدوات المستخدمة في الحلاقة، وذلك بعدما لاحظوا تهاوناً في تنظيف وتعقيم تلك الأدوات بعد كل زبون، ما يثير المخاوف من انتقال الأمراض الفيروسية.

إهدار

جدد سائقون شكواهم من إهدار مياه الري على جزر الطرق، وجريانها في وسط الطريق، فضلاً عما تشكله من خطر، والتسبب في انزلاق المركبات، مطالبين الجهات المعنية بتوعية العمال بإجراءات التشغيل، للحد من إهدار المياه.

كتب

اقترح ذوو طلبة الاستعاضة عن الكتب المدرسية الورقية بأخرى إلكترونية، يتم تنزيلها على الأجهزة اللوحية، بما يحد من خطر انتقال فيروس «كورونا»، خلال رحلة الذهاب والعودة من المدرسة، فضلاً عن ميزة الحفاظ عليها من التلف خلال العام الدراسي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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