«إقامة دبي» تعاملت مع 5532 حالة عبر «آمر» خلال العيد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بأن مركز الاتصال «آمر»، المعني باستقبال المكالمات على مدار 24 ساعة للرد على كل الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بخدمات الإدارة، تعامل مع 5532 حالة، وبنسبة كفاءة وصلت إلى 92%، راوحت ما بين مكالمات، وبريد إلكتروني، ونظام رد آلي، ومحادثات إلكترونية، خلال عطلة عيد الفطر المبارك. وأكد مدير عام الإدارة، اللواء محمد أحمد المري، أن الإدارة كانت سبّاقة في أتمتة خدماتها، وتطوير بنيتها التحتية، وتسخير أحدث أدوات التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات رقمية تصل إلى المتعامل في أي مكان، وعلى مدار الساعة، وذلك بما يتماشى مع عملية التحول الرقمي في الدولة، والإسهام في تعزيز تنافسيتها في مجال تقديم الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن «إقامة دبي» تحرص على تعزير التواصل مع المتعاملين عبر مختلف القنوات الذكية، لضمان تلبية احتياجاتهم، وتحقيق السعادة لهم.

من جانبه، قال مدير إدارة «آمر»، الرائد سالم بن علي، إن «آمر» يتيح للمتعامل متابعة معاملاته، والاستفسار عن وضع التأشيرة من خلال رقم الطلب، مؤكداً أن هذه الأنظمة الذكية أسهمت في تسهيل وتسريع الإجراءات على المتعاملين، وتحقيق مرونة في آلية عمل المركز.

وأضاف أن «إقامة دبي» عملت على تأهيل وتطوير كادر مدرب، يتحدث لغات مختلفة عدة، للرد على جميع استفسارات المتعامل المتعلقة بخدمات الإدارة بدقة، وبشكل فوري.

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