الطقس المتوقع في الدولة غداً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - ان حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.

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