محمد بن زايد يزور حكام الفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة

المصدر: الفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة ■ وام

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى، عزّ وجلّ، أن يعيد هذه المناسبة المباركة بالخير واليمن والبركات على الجميع.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، بقصر الرميلة في الفجيرة.

وتبادل سموهما، خلال اللقاء، الأحاديث الودية الأخوية التي تتعلق بمسيرة التنمية الحضارية التي تشهدها الدولة، مستذكرين دور القادة المؤسسين، رحمهم الله، في ترسيخ صروح هذا الوطن، وتعزيز مكانته العالمية.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، لوطننا وشعبنا مزيداً من الرخاء والتقدم والازدهار في ظلّ قائد مسيرته المباركة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، داعيَين الله، عزّ وجلّ، أن ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى، عزّ وجلّ، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا.

وتبادل سموهما خلال اللقاء - الذي جرى بقصر الحاكم في أم القيوين - الأحاديث الأخوية الودية حول مسيرة الخير والنماء للوطن، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، داعيَين المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة، ويعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز وشعبنا الوفيّ بمزيد من الرخاء والازدهار والرفعة.

كما تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي. كما تبادل سموهما - خلال اللقاء الأخوي الذي جرى في استراحة جبل جيس - الأحاديث الودية التي تتعلق بمسيرة الوطن وتحقيق سعادة المواطن وتطلعاته، في ظل قائد مسيرة الخير المباركة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، راجيَين المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا وشعبنا وهو ينعم بمزيد من الرخاء والازدهار. حضر اللقاء سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، والشيخ أحمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود القاسمي، والشيخ صقر بن سعود القاسمي، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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