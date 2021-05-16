الطقس صحو ومائل للحرارة

المصدر: أبوظبي ■ وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، وقد تكون ركامية شرقاً بعد الظهر، ومائلاً للحرارة نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.

أما حركة الرياح فتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية بسرعة تراوح بين 10 - 20 كم/‏س تصل إلى 35 كم/‏س أحياناً. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 17:06 والثاني عند 02:55، والجزر الأول عند الساعة 10:07 والثاني عند الساعة 20:25.

وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 12:59 والثاني عند 23:45، والجزر الأول عند 18:46 والثاني عند 06:41.

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