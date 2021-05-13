«الإمارات اليوم».. تهنئ وتحتجب

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تحتجب النسختان الورقية والرقمية من «الإمارات اليوم» عن الصدور، غداً وبعد غد، بمناسبة عيد الفطر، على أن تعود إلى قرّائها ومشتركيها يوم الأحد المقبل.

وبإمكان القرّاء متابعة الأخبار عبر الموقع الإلكتروني والمنصات الرقمية للصحيفة خلال أيام الاحتجاب.

وبهذه المناسبة، تهنئ أسرة التحرير صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود.

كما تهنئ شعب الإمارات والقرّاء والمعلنين.. وكل عام وأنتم بخير.

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