المصدر: الإمارات اليوم

نفايات

طالب سكان بأبراج «فالكون» في إمارة عجمان، إدارة تلك الأبراج بتكثيف الرقابة على مخالفة ترك أكياس القمامة في الممرات، وعدم رميها في الفتحات المخصصة لذلك.

عرقلة

طالب متسوّقون في إمارة الفجيرة بتكثيف الدوريات الشرطية، لضبط مركبات المتسوّقين أمام المراكز والمحال التجارية، خصوصاً أن بعضهم لا يتردد في الوقف العشوائي، متسبباً في عرقلة الحركة المرورية.

زهور

أثنى سكان في إمارة عجمان على جهود البلدية في زراعة الزهور بالشوارع الرئيسة، ما أضفي مزيداً من الجمال للتطوّر العمراني الذي تشهده الإمارة.

بنك

اشتكت متعاملة مع بنك محلي تعرضها للتضليل من موظف المبيعات، إذ أبلغها بعد حصولها على قرض لشراء سيارة بأن أول قسط سيتم تحصيله بعد 45 يوماً من توقيع الشيكات وسداد الدفعة المقدمة، إلّا أنها فوجئت بالبنك يطالبها بالقسط الأول بعد 14 يوماً فقط، ما أربكها مالياً.

مواقف

اقترح قارئ على مركز النقل المتكامل في أبوظبي وضع لافتات تحدد أسماء الأحواض السكنية وأرقامها، لتجنب قيام السكان بصف سياراتهم في مناطق غير مصرح لهم الوقوف بها، كونها لا تخضع لنطاق أحواضهم السكنية، ما يتسبب في مخالفتهم وتغريمهم.

طلبات

نوّه قرّاء بتوفير فروع جمعية أبوظبي التعاونية خدمة توصيل الطلبات للمنازل، مع إمكانية الدفع عبر الأجهزة الإلكترونية، ومن دون أي تلامس، ما يصبّ في جهود الحد من انتشار جائحة «كوفيد-19».

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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