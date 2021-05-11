المصدر: الإمارات اليوم

إيجارات

استغرب قراء ارتفاع مستوى الإيجارات في مناطق عدة بعجمان، على الرغم من وجود الكثير من البنايات الشاغرة في الإمارة، ونسبة الإشغال فيها لا تتعدى الـ40%.

أثاث

اشتكى قراء قيام بعض سكان الشقق في الأبراج السكنية بتكديس الأثاث القديم مثل الكنب والخزائن في الممرات، ما يعيق الحركة، ويشوّه المنظر، ويشكل بيئة لتكاثر الفئران والحشرات، مطالبين الجهات المعنية بإلزام الملاك بوقف مثل هذه الممارسات.

تسول

طالب سكان في إمارة الفجيرة بضبط متسولات يقمن ببيع مصاحف وأذكار أمام بوابات المساجد، ويقمن باستغلال أطفالهن الصغار وسيلة لجذب تعاطف المصلين، داعين إلى محاسبتهن بالقوانين على هذا السلوك الذي ينطوي على أكثر من مخالفة.

إلحاح

أبدى قراء انزعاجهم من قيام متصلين بتسويق الشقق والعقارات السكنية بشكل متكرر وفي أوقات غير مناسبة، مستخدمين أسلوب الإلحاح على الرغم من رفض القراء العروض منذ اللحظة الأولى.

سرقة

لاحظ قارئ أن عمال تنظيف تابعين لشركة خاصة بغسيل المركبات، يستولون على بعض المقتنيات الخاصة، مثل عبوات الكمامات والعطور، ما دعاه إلى تقديم شكوى لدى إدارة الشركة، وحذّر أصحاب المركبات من مثل هذه الممارسات.

إفطار

يتعرض قراء لحرج بالغ بسبب تأخر مطاعم في إيصال وجبات الإفطار في الوقت المناسب خلال شهر رمضان، وقال بعضهم إن بعض الطلبات تصل متأخرة بما يزيد على الساعة في كثير من الأحيان.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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