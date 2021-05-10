"إقامة دبي" تتيح خدماتها عبر التطبيق الذكي خلال عطلة العيد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

دعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي كافة المتعاملين إلى استخدام التطبيق الذكي لإقامة دبي GDRFA DUBAI المتوفر عبر تطبيقات الهواتف الذكية، والموقع الالكتروني smart.gdrfad.gove.ae، في إنجاز معاملاتهم خلال عطلة عيد الفطر السعيد التي ستصادف 29 رمضان إلى 3 شوال. منوهة بأن مراكز آمر ستكون مغلقة خلال فترة عطلة العيد نفسها.

وأشارت الإدارة بأنه بإمكان المتعاملين الاستفسار عن معاملاتهم بالاتصال بخدمة مركز الاتصال "آمر " على الرقم المجاني 8005111، الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

وأوضحت الإدارة أن مركز سعادة المتعاملين 24/7 المتواجد في مطار دبي الدولي مبنى 3 سيعمل خلال العطلة لاستقبال الحالات المستعجلة فقط، وذلك لتسهيل وتيسير إنجاز إجراءات المتعاملين ولضمان صحة وسلامة الجميع خلال العيد.

وهنأ سعادة اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، القيادة الرشيدة والمواطنين والمقيمين بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وأعرب سعادته عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، داعياً المولى العلي القدير أن يحفظ الجميع وأن يمن على شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، بمزيد من التقدم والازدهار والسعادة.

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