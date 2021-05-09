المصدر: الإمارات اليوم

ضجيج

اقترح قرّاء إطلاق حملات توعية للحدّ من الأصوات الصاخبة التي تصدر من السيارات أو الدرّاجات النارية الرياضية، لافتين إلى أن الضجيج يستمر حتى ساعات الصباح الباكر، مطالبين بوضع معايير لقيادة هذه الآليات في أوقات متأخرة ليلاً بالضواحي السكنية تحديداً.

بطاقة

قالت متعاملة إنها اضطرت إلى وقف بطاقة الائتمان الخاصة بها، بعد أن تلقت رسالة من البنك الذي تتعامل معه، تفيد بقيامها بشراء وجبة طعام عبر أحد المواقع في نهار رمضان، على الرغم من أنها صائمة وكانت في منزلها.

تباعُد

لاحظ متسوّقون توقف العديد من المراكز التجارية الكبرى عن تطبيق تعليمات التباعد الجسدي، خصوصاً عند نقاط الدفع، حيث يصطف الزبائن في طوابير طويلة، فيما يبدي بعضهم استهتاراً ولا مبالاة عند الطلب منهم التراجع قليلاً وترك مسافة.

كلاب

أفاد قارئ بأن كلاباً ضالة اعترضت طريقه أثناء ذهابه سيراً لأداء لصلاة الفجر، بمنطقة السلمة في أم القيوين، من دون أن يتعرض للأذى، ودعا دائرة البلدية إلى إيجاد حل للحيوانات السائبة التي انتشرت في شوارع الإمارة أخيراً.

مواقف

اشتكى سائقون في الشارقة قيام مصلين بأداء الصلاة في المواقف العامة أمام بعض المساجد في المساء، خصوصاً صلاتَي التهجد والتراويح، ما يجعلهم عرضة للخطر أولاً، وينتج عنه حجز المواقف المخصصة للمركبات لمدة تزيد على نصف ساعة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com

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