المصدر: الامارات اليوم

فاتورة

شعر متسوق بسعادة غامرة بعد أن أخبره نادل في مطعم، بأن شخصاً من إدارة «فيستفال سيتي مول» كان جالساً بالقرب منه، دفع فاتورته بعد أن رآه يمضي وقتاً سعيداً مع أطفاله في ذلك المطعم.

دراجات

طالب سائقون بتشديد الرقابة والعقوبة على سائقي توصيل الطلبات عبر الدراجات النارية المخالفين، وقالوا إن كثيراً منهم لا يلتزم بقواعد التجاوز والدخول إلى المسارات، ما يربك بقية السائقين وقد يؤدي إلى وقوع حوادث.

دفع

لاحظ قراء أن بعض محطات الوقود، لا تعطي العاملين فيها خاصية حمل جهاز الدفع بالبطاقة، وتصر على تثبيته في مكان معين داخل المحطة، فيضطر السائقون إلى إعطاء بطاقاتهم للعاملين من أجل الدفع، ما يفقد هذه العملية ميزة الدفع اللاتلامسي التي أصبحت ضرورية لمكافحة عدوى «كورونا».

مفرقعات

طالب سكان منطقة الرملة في أم القيوين شرطة الإمارة بإجراء حملة ليلية لضبط مُطلِقي المفرقعات النارية بعد الساعة الثانية صباحاً يومياً في رمضان، إذ إنها تتسبب في إيقاظ الأطفال من النوم وإزعاج السكان.

تسريع

طالب سكان في عجمان بتسريع العمل في مشروعات الصرف الصحي التي تسببت في إغلاق شوارع فرعية عدة، خصوصاً أن التحويلات البديلة تعيق دخولهم إلى المباني التي يسكنون فيها.

اتصال

قالت متعاملة مع مصرف الإمارات الإسلامي إن وقت الانتظار لتقديم طلب عبر مركز خدمة العملاء، استغرق قرابة 20 دقيقة برقم اتصال يبدأ بـ600، ما جعل كلفة الاتصال مرتفعة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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