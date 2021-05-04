المصدر: الإمارات اليوم

بوفيهات

اشتكى روّاد مطاعم من تجاهل أصحابها الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»، خصوصاً خلال تنظيم البوفيهات المفتوحة، إذ يتكدس الزبائن دون تباعد جسدي، فضلاً عن عدم توفير القفازات.

لحوم

طالب مرتادون لسوق الجبيل بالشارقة، الجهات المعنية بالتدخل لضبط أسعار اللحوم، أسوة بالأسماك، حيث تباع اللحوم بأسعار متباينة، بفارق يتجاوز 10 دراهم للنوع الواحد، من منفذ إلى آخر.

مسجد

لاحظ مصلون بالمسجد الملحق بمباني الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في عجمان، أن المسجد بحاجة للتوسعة، كونه يستقطب أعداداً كبيرة من المصلين، خصوصاً في صلاة الجمعة.

قياس

جدد متسوقون مطالبتهم محال الملابس بتعقيم غرف القياس بعد استخدامها من كل زبون، وذلك للقضاء على أية احتمالات لانتشار فيروس «كورونا»، إذ يتجاهل الكثير من المتاجر هذا الإجراء.

شوارع

طالب سكان في عجمان الجهات المختصة في دائرة البلدية والتخطيط برصف الشوارع الداخلية بمنطقة البستان، لاسيما أن المنطقة تشهد تطوراً عمرانياً كبيراً.

ازدواجية

لاحظ مسؤولو ألعاب جماعية في أندية الدولة تنامياً في ظاهرة ازدواجية المناصب في الاتحادات، إذ يشغل بعضهم مناصب في مجالس رياضية متعددة، ما يخلق تضارباً في التوجهات في بعض الأحيان.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com

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