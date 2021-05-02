عيد الفطر 13 مايو فلكيا

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، ابراهيم الجروان، أن يتمم شهر رمضان 30 يوما ليحل عيد الفطر المبارك يوم الخميس الموافق 13 مايو.

وقال الجروان أنه من المتوقع أن يولد هلال شهر شوال الثلاثاء 11 مايو الساعة 23:00 مساءا بتوقيت الإمارات، ليشاهد مساء الأربعاء و يكون الخميس 13 مايو غرة شهر شوال و عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أنه من المتوقع ان يولد هلال شهر ذي الحجة السبت 10 يوليو 2021 الساعة 05:17 فجرا بتوقيت الإمارات، و يظل بعد غروب الشمس قرابة 34 دقيقة فوق الافق مما تكون فرصة رصده واردة ليكون الاحد 11 يوليو 2021 غرة شهر ذي الحجة، و يوم الاثنين 19 يوليو يوم عرفة ، و الثلاثاء 20 يوليو عيد الأضحى المبارك.

وذكر أنه في آخر أيام شهر رمضان المبارك يبدأ الصوم و الفجر الساعة 04:15 و الإفطار/ الغروب الساعة 07:01 ويصل طول فترة الصيام خلال هذه الفترة ( 14:46 ساعة)

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