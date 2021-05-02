«محمد بن راشد للتسامح» تسهم بمليون درهم لـ «100 مليون وجبة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أسهمت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح، بمليون درهم لحملة «100 مليون وجبة»، التي أطلقتها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لإطعام الطعام ومساعدة المحتاجين في 30 بلداً في العالم العربي وإفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية وآسيا، حتى بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وتوفر المساهمة التي قدمتها جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح، المنضوية تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ضمن محور تمكين المجتمعات، مليون وجبة غذائية تُضاف إلى التبرعات السخية التي جمعتها الحملة حتى الآن، بعدما لاقت تجاوباً واسعاً من فاعلي الخير، في دولة الإمارات وخارجها، من أفراد وشركات ومؤسسات عامة ورجال أعمال وجهات فاعلة.

وتقوم حملة «100 مليون وجبة» التي تنفذها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية على توزيع طرود غذائية، أو قسائم شرائية على الجوعى والفقراء في المجتمعات الأقل دخلاً في كل من البلدان الـ30 التي تغطيها، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام والمؤسسات الإنسانية والخيرية المختصة في الدول التي تشملها الحملة.

وقال العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح الدكتور حمد الشيباني: «مساهمة جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح في دعم الحملة بمليون وجبة تسامح، تنبع من أهداف الجائزة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لترسيخ قيمة التسامح، لاسيما وأن الحملة تتزامن مع شهر رمضان الفضيل، شهر الخير والعطاء والتسامح، الذي يشكل مدرسة للتقوى، ويقبل فيه العباد على الله عز وجل بكل أنواع العبادات، من صيام وصلاة وصدقة وإطعام الفقراء وصلة الأرحام، كما أنه فرصة للتسامي وتجاوز الخلافات، ونبذ الفروقات والمبادرة بالعفو والصفح، فهو شهر التسامح والمحبة والسمو فوق كل الأحقاد، فالإسلام جاء ليقيم أركان المجتمع على مكارم الأخلاق والصفات النبيلة التي منها الصفح، والعفو عن الإساءة والأذى».

وأكد الشيباني أن دولة الإمارات منذ نشأتها، قامت على نهج نشر المحبة والسلام والاحترام المتبادل، علاوة على إدراج التسامح كمبدأ أصيل في الدولة، والحرص على سن التشريعات والقرارات والقوانين التي تجرم الكراهية، وتنبذ كل أشكال التعصب والتمييز، واحتضان الدولة لأكثر من 200 جنسية تعيش في سلام وتسامح، إضافة إلى إطلاق جملة من المبادرات والبرامج والمشروعات الداعمة لنهج التسامح، وتحويلها إلى عمل مؤسسي مدعم بخطط واستراتيجيات.

وأضاف: «قيم التسامح متأصلة داخل المجتمع الإماراتي، التي رسختها مبادرات أصحاب السمو حكام الإمارات، والقوانين والتشريعات التي تنص على المساواة بين أفرد المجتمع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، فمع كل هذا التنوع في الجنسيات نجد تناغماً وانسجاماً بينها، وهو ما جعل الدولة محط أنظار العالم أجمع وحلم كل الشباب للعيش والعمل فيها».

وجمعت حملة «100 مليون وجبة» حتى الآن تبرعات فاقت الرقم المنشود منذ أن أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قبل يومين من بدء شهر رمضان، لإطعام الجوعى في المجتمعات الهشة وفي مخيمات اللاجئين والمساهمة في سد احتياجاتهم الأساسية، بما يسهم في تعزيز شعورهم بالأمان والاستقرار.

وتستهدف الحملة التي انطلقت من قلب الإمارات، 30 بلداً، منها بنغلاديش وفلسطين والأردن ولبنان والبرازيل وكوسوفو ومصر وباكستان وغانا، ترسيخاً لمعاني الأخوة والتعاضد الإماراتي مع كل شعوب العالم لمواجهة تحديات الجوع وسوء التغذية التي تفاقمت خصوصاً في ظل جائحة «كورونا».

ويعود تبرع جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح، بمليون درهم، إلى صندوق الحملة لتوفير مليون وجبة للمحتاجين، على شكل سلال وطرود غذائية أو قسائم شرائية تسلَّم مباشرةً إلى المستفيدين منها في أماكن سكنهم، بالتعاون مع شركاء حملة «100 مليون وجبة»، مما يسرع عملية إيصال التبرعات.

وأطلقت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية حملات مصاحبة مثل حملة «المجتمع معنا» التي أشركت من خلالها الأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات لجمع أكبر عدد ممكن من التبرعات، بإشراف الدفعة الأولى لخريجي برنامج «إعداد صناع الأمل».

وابتكرت مزادات خيرية نجحت خلالها في بيع قطع ثمينة ولوحات تعود لأشهر الرسامين، منها أعمال نادرة لبابلو بيكاسو وسلفادور دالي، وأرقام لوحات سيارات وأرقام هواتف مميزة، على سبيل المثال لا الحصر، ليعود ريعها لحملة «100 مليون وجبة».

قنوات التبرّع

يمكن التبرع بدرهم واحد لتأمين وجبة غذائية تساعد محتاجاً في أحد البلدان الـ30 التي تشملها الحملة، ولاتزال قنوات التبرع مفتوحة حتى نهاية شهر رمضان، عبر أربع قنوات وهي: الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.100millionmeals.ae، ومركز الاتصال على رقم الاتصال المجاني 8004999، وعن طريق الحساب المصرفي المخصص للحملة من خلال بنك دبي الإسلامي وهو AE08 0240 0015 2097 7815 201، ومن خلال إرسال كلمة «وجبة» باللغة العربية أو «meal» باللغة الإنجليزية في رسالة نصية SMS على أرقام محددة على شبكتي «دو» أو «اتصالات» في دولة الإمارات.

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