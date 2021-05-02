محمد بن زايد يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات والسعودية

المصدر: أبوظبي - وام

أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقتين، وحرص قيادتيهما المستمر على دفع آفاق التعاون في جميع المجالات بما يعود بالخير على شعبيهما.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، في قصر الشاطئ، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتبادل سموه ووزير خارجية المملكة التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنيين للبلدين الشقيقين دوام الخير والرخاء والازدهار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، والتعاون الاستراتيجي، والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره بما يعزّز المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين. كما ناقش سموه ووزير الخارجية السعودي، آخر مستجدات الأوضاع والملفات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط. حضر اللقاء سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي.

فيما حضر اللقاء من الجانب السعودي سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة تركي بن عبدالله الدخيل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية السعودي عبدالرحمن الداود.

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