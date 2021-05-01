«تنمية المجتمع» تحقق أمنيات 12 طفلاً يتيماً

المصدر: دبي - Àالإمارات اليوم

حققت وزارة تنمية المجتمع أمنيات 12 طفلاً يتيماً ضمن مبادرة «في الشوفة»، التي نظمتها الوزارة احتفالاً بيوم اليتيم في العالم الإسلامي الذي صادف الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، وبالتزامن مع قرب حلول مناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف سنوياً 19 رمضان.

وكثفت الوزارة المبادرات المجتمعية الداعمة والمساندة لمختلف فئات المجتمع، عبر إيصال مساعدات للفئات المستحقة من الأسر المتعففة على مستوى الدولة تحت مظلة مبادرة «خيرنا لأهلنا»، ومن خلال تبنّي مبادرات إنسانية تعزز دعم الأسرة بجميع أفرادها، إلى جانب أنشطة مجتمعية تنفذها مراكز أصحاب الهمم الحكومية التابعة للوزارة على مستوى الدولة، فيما بادرت الوزارة بتكريم العمال والفئات المساندة في الوزارة.

وقدّمت مبادرة «خيرنا لأهلنا» الدعم اللازم لـ890 شخصاً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ومن المتوقع أن تغطي المبادرة أكثر من 1390 شخصاً بالدعم والمساعدة خلال شهر رمضان.

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