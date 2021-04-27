المصدر: الإمارات اليوم

أسعار

استغرب مستهلك ارتفاع قيمة فاتورة مشترياته من أحد المتاجر، وبالعودة إلى موظف المحاسبة للتحقق من صحة الأرقام، اكتشف زيادة مبالغاً فيها بإحدى السلع نتيجة خطأ بين السعر الحقيقي للسلعة والمسجل بنظام المحاسبة عبر «الباركود»، ما اضطر الموظف إلى إرجاع فارق السعر للمستهلك، الذي طالب بمراجعة الفواتير بعد كل شراء.

سرعة

طالب قارئ في مدينة العين بضرورة إلزام سائقي الدراجات الكهربائية بارتداء علامات مضيئة واستخدام مصابيح الإضاءة لتفادي وقوع حوادث مرورية، خصوصاً في أوقات الليل، لافتين إلى وجود فئة مستهترة تجوب الشوارع دون مراعاة للإرشادات المرورية.

باعة

أفاد متسوقون في إمارة عجمان بانتشار ظاهرة الباعة المتجولين، الذين يعرضون منتجات غذائية من بينها المكسرات، وزجاجات المياه، والمسابح والمسواك، للبيع أمام فروع الجمعية التعاونية ومراكز التسوق الكبيرة، فيما يمتهن عدد منهم تصليح الأحذية.

ازدحام

طالب سكان في الشارقة باتخاذ إجراءات للحد من الازدحام المروري الشديد في الشوارع المحيطة بدوار التعاون، لافتين إلى تدكس المركبات ابتداءً من فترة الظهيرة حتى قبيل موعد الإفطار، مقترحين وضع حلول جذرية لهذه المشكلة المستمرة منذ سنوات.

وقاية

رصد أفراد سلوكيات سلبية تخالف تعليمات وإرشادات الحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، منها قيام البعض في الأماكن العامة ومراكز التسوق بإزاله كمامة الوجه عند العطس، مطالبين بزيادة التوعية بكيفية التصرف الآمن في مثل هذه المواقف.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com

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