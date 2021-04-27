فتح باب التسجيل في المؤتمر الدولي للفضاء 2021 بدبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ينظّم الاتحاد الدولي للفضاء، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، للمرة الأولى في الوطن العربي، المؤتمر الدولي للفضاء في نسخته الـ72 منذ انطلاقه في عام 1950، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتم فتح باب التسجيل لحضور المؤتمر الدولي، الذي يقام خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر2021 في مركز التجارة العالمي بدبي.

وقال مدير عام المركز، يوسف حمد الشيباني، إن «نجاح دولة الإمارات في استضافة المؤتمر الدولي للفضاء خلال عقد واحد منذ انطلاق نشاط الدولة في قطاع الفضاء، تأكيد على التزامنا بمواكبة أحدث المستجدات وما توصل إليه مجتمع البحث العلمي من تطورات وتحديثات تقنية وابتكارات تكنولوجية».

وذكر مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في المركز، رئيس لجنة استضافة المؤتمر الدولي للفضاء، سالم المري، أن «المؤتمر سيعمل على تسريع وتيرة نمو القطاع في المنطقة، علاوة على كونه منصة فريدة لإثراء معرفة الجيل الحالي والأجيال القادمة، وتمكينهم في مجالات مهمة مثل علوم وتكنولوجيا الفضاء والهندسة والرياضيات».

وقالت رئيس الاتحاد الدولي للفضاء، باسكال اهرنفرفريوند: «سعداء بتنظيم النسخة الـ72 من المؤتمر للمرة الأولى في الوطن العربي وفي دولة الإمارات، ونتطلع قدماً لإثراء المعرفة وتبادل الخبرات مع زملائنا لتوفير حلول ومجابهة التحديات التي تواجه قطاع صناعة الفضاء والإنسانية».

منصة واحدة

يستقطب المؤتمر الدولي للفضاء قادة المنظمات والوكالات الفضائية العالمية، مع صناع القرار عالمياً، على منصة واحدة يتم من خلالها تبادل المعرفة والخبرات، والتطورات، والاستراتيجيات، والاتجاهات العامة في قطاع بحوث الفضاء واستكشافه.

وسيستعرض المؤتمر مجموعة من الفعاليات، منها عروض تقديمية، ومحاضرات، وجلسات تقنية متخصصة، وورش عمل تفاعلية.

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