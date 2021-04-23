توظيف.. 27 عاماً متوسط أعمار القوى العاملة في أبوظبي

المصدر: إعداد: أشرف جمال

أفاد تقرير رسمي بأن بيئة العمل في أبوظبي تعد بيئة جاذبة للعمالة بسبب ارتفاع دخل الفرد نسبياً، وانخفاض معدلات البطالة، لافتاً إلى أن أعمار أغلب القوى العاملة في الإمارة تراوح بين 25 و29 عاماً، بمتوسط أعمار نحو 27 عاماً، ما يزيد من حيوية سوق العمل في أبوظبي، وتميزها بتقديم خبرات فريدة من نوعها في جميع القطاعات.

وبحسب التقرير، تعد سوق العمل في الإمارة متميزة للغاية بالنسبة لكل من المهنيين وأصحاب العمل، كونه متطوّراً جداً لأسباب عدة، منها اتساع السوق، وتوافر مجموعة متنوعة من مجالات العمل، وأنواع مختلفة من الشركات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى إمكانية تنقّل الموظفين.

وأشار إلى أن مختلف الشركات والكيانات الاستثمارية تعتبرها سوق عمل متميزة، لسهولة تأسيس الشركات واستمرارية عملها، وإمكانية البحث عن أفضل الكفاءات التي تسعى للانتقال إلى دولة الإمارات من كل أنحاء العالم، بالإضافة إلى سهولة التنقّل والسفر، جميع هذه العوامل تجعل دولة الإمارات من أفضل أسواق العمل في العالم.

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