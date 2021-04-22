المصدر: الإمارات اليوم

اختبارات

طالب ذوو طلبة يدرسون بجامعة في الشارقة ويسكنون في أبوظبي، إدارة الجامعة بالمرونة في مسألة حضور اختبارات نهاية العام في الحرم الجامعي، إذ تُلزم الجامعة الطلبة بالحضور خلال فترة الاختبارات التي تستمر لنحو 10 أيام.

حُفر

طالب سائقون بدائرة الخدمات في أم القيوين بردم الحُفر على الطريق المقابل لمصلى العيد في منطقة السلمة، إذ يفتقر إلى الإنارة خلال فترة الليل، ما يؤدي إلى سقوطهم في الحفر وتضرر مركباتهم.

عروض

لاحظ قراء أن العروض الاستهلاكية المتوافرة في بعض المراكز التجارية غير حقيقية، إذ يتم عرض المنتجات في قسم العروض بالسعر نفسه المثبت على الأرفف، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة لضبط التلاعب بالأسعار.

طابور

اشتكى سائقون من اضطرارهم إلى الوقوف في طابور خلال تعبئتهم الوقود في محطة «أدنوك» للبترول بمنطقة السلمة، نتيجة عدم تشغيل جميع خراطيم التعبئة، مع قلة عدد العاملين في المحطة.

مرونة

نوّه متعاملون مع فرع «آمر» في مركز مزايا التجاري بالمعاملة الجيدة، والمرونة التي أبداها موظفو المركز، ومساعدتهم على استيفاء الأوراق المطلوبة من دون الحاجة إلى مراجعة لاحقة، وإنهاء معاملاتهم في زمن قياسي.

شاحنات

طالب قراء يسكنون في الشارقة الجهات المعنية بمنع دخول الشاحنات التي تجر مقطورتين طويلتين المدينة، وذلك لما تسببه من إرباك ومخاطر على الحركة المرورية، خصوصاً في الدوارات، إذ تدخل تلك الشاحنات على المسرب المجاور أثناء تجاوزها الدوارات، ما يعرض الآخرين لخطورة الحوادث.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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