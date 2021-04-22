«التقنية» تُجري تدريباً تطبيقياً بمحاكاة حادث مروري

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نظمت كليات التقنية العليا، بالتعاون مع شرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، نموذج محاكاة حادث مروري داخل مبنى كليات التقنية للطلاب في دبي، والذي مثل تدريباً وتقييماً واقعياً لنحو 50 فنياً من طلبة برنامج الطب الطارئ من 36 طالبة و14 طالباً، بمشاركة 37 من المتطوعين من طلبة الكليات الذين تطوعوا لتأدية دور المصابين خلال الحادث.

وتضمّن مشهد المحاكاة تصويراً لحادث سير ناتج عن قيادة متهوّرة، والذي خلّف مصابين من قائدي السيارات والمشاة، بالإضافة الى تحطم لصناديق تتضمن مادة حمضية تسربت خلال الحادث، وتم توجيه طلبة الطب الطارئ للتحرك الفوري للتعامل مع الحادث من خلال تصنيف الحالات وفقاً لدرجة الخطورة، وبدء إخلائها من موقع الحادث الى موقع المستشفى الميداني المقام بجانب موقع الحادث، للتعامل معها وتلقّي العلاج وفق درجات الخطورة لكل حالة.

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