«هدى بيوتي» تسهم بمليون درهم في «100 مليون وجبة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تبرعت شركة «هدى بيوتي» العالمية، المتخصصة بمنتجات التجميل، بمبلغ مليون درهم لحملة «100 مليون وجبة»، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة عربية وآسيوية وإفريقية طوال شهر رمضان.

ويمكن لمليون درهم أن توفر المكونات الأساسية لإعداد مليون وجبة طعام وتوزيعها ضمن «حملة 100 مليون وجبة» في المجتمعات الأقل دخلاً ذات القدرة الشرائية المنخفضة، ضمن الدول الثلاثين التي تغطيها الحملة من أجل تقديم الدعم الغذائي لمستحقيه في تلك المجتمعات طوال شهر رمضان المبارك.

وقالت المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة هدى بيوتي، هدى قطان: «العام الماضي شهد الكثير من المعاناة في مختلف أنحاء العالم، ويشرفنا أن نسهم في حملة 100 مليون وجبة انطلاقاً من جوهر قيم شهر رمضان ودعماً لمجتمعنا العالمي».

وتنسق الحملة مع مختلف الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والخيرية والإنسانية في الدول التي تغطيها الحملة من أجل تسهيل العمليات اللوجستية، وتسريع توزيع الطرود الغذائية التي توفرها لملايين المستفيدين، لتسريع وصول الدعم الغذائي لهم أينما كانوا خلال الشهر الفضيل.

وتفسح حملة «100 مليون وجبة» المجال للتبرع عبر قنوات الموقع الإلكتروني www.100millionmeals.ae، والتحويل المصرفي لحساب حملة 100 مليون وجبة في «بنك دبي الإسلامي»، ورقمه: (AE08 0240 0015 2097 7815 201)، أو من خلال الرسائل النصية القصيرة (SMS) عبر الأرقام الموضحة على الموقع الإلكتروني، وذلك لمستخدمي شبكتي «دو» و«اتصالات» داخل دولة الإمارات، وكذلك تتيح الحملة إمكانية التبرع بالتواصل مباشرة مع فريق الحملة في مركز الاتصال على الرقم المجاني 8004999 أو البريد الإلكتروني: info@100MillionMeals.ae

وانطلقت شركة «هدى بيوتي» من مدونة متخصصة بالتجميل تأسست عام 2010، لتطلق سلسلة مستحضرات تجميل عام 2013، وتصبح شركة عالمية متخصصة في مواد التجميل والمنتجات المرتبطة بها حتى أصبحت تقدم أكثر من 140 منتجاً فريداً عبر منصاتها الرقمية وفي العديد من المتاجر العالمية المتخصصة بمواد التجميل. كما أعلنت الشركة استحداثها خطوط منتجات جديدة في مجال العناية بالبشرة وصناعة العطور.

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