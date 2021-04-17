حملة «100 مليون وجبة» تحقق 78% من أهدافها خلال أسبوع

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نجحت حملة 100 مليون وجبة، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام خلال شهر رمضان المبارك في 20 دولة عربية وآسيوية وإفريقية، في الأسبوع الأول منذ انطلاقها في جمع ما يعادل 78 مليون وجبة، محقّقة 78% من أهدافها لتوفير 100 مليون وجبة طعام في المجتمعات الأقل دخلاً، من خلال مساهمات وتبرعات مؤسسية وفردية من مختلف القطاعات.

وتدفقت التبرعات على الحملة منذ الساعات الأولى التي أعقبت إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إطلاقها.

وبمرور الأسبوع الأول من بدء الحملة، تجاوز إجمالي التبرعات الواردة لها نصف المساهمات المطلوبة لتوفير تكاليف توفير الطرود الغذائية التي تعادل 100 مليون وجبة طعام للمحتاجين.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء الأمين العام لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، محمد عبدالله القرقاوي، «إن تحقيق هذا الإنجاز يعكس مدى حرص مجتمع الإمارات بكل فئاته ومؤسساته وقطاعاته الاقتصادية والإنسانية على المساهمة الفاعلة في دعم مبادرات العمل الإنساني التي تطلقها وتنفذها دولة الإمارات لإغاثة المحتاجين في مختلف أنحاء العالم».

وأكد القرقاوي أن الحملة التي تطعم الطعام وتقدم الدعم الغذائي لمستحقيه تأتي في وقت، العالم في أمسّ الحاجة للتضامن الإنساني، وتمثل فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في توسيع دائرة العمل الخيري الذي ينفع الناس إلى أبعد مدى، ويشرك الجميع في تحقيق أهدافه ومضاعفة أثره الإيجابي المباشر على حياة المحرومين والمحتاجين.

وأضاف: «نحن بدورنا في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية استجبنا سريعاً لهذا التدفق للتبرعات ببدء عمليات توزيع الطرود الغذائية مباشرة في عدد من الدول التي تشملها الحملة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وبرنامج الأغذية العالمي والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام تعجيلاً لوصول الدعم لمستحقيه». وسجلت الحملة بعد أسبوع من إطلاقها تفاعلاً اجتماعياً ومؤسسياً واسعاً عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، وأنتجت حراكاً خيرياً مجتمعياً شاملاً. ولاقت الحملة ثناء واسعاً على أهدافها الإنسانية ودعوات للمساهمة المكثفة فيها، وأعيد نشر مقطع الفيديو الخاص بالإعلان عن الحملة على نطاق واسع.

وعكس التفاعل الكبير مع الحملة قيم التضامن والعطاء والتراحم والتكافل المتجذرة في مجتمع الإمارات الحريص بمختلف فئاته على مدّ يد العون وإغاثة ودعم المحتاجين والمنكوبين ونشر الخير، والتخفيف من تأثيرات الأزمات والكوارث والتحديات والمعاناة لمختلف شعوب العالم دون تمييز بين عرق أو دين أو منطقة.

وتوالت تباعاً مساهمات المتبرعين النقدية من الأفراد ورجال الأعمال والشركات والمجموعات التجارية ومجتمع الأعمال والمؤسسات الحكومية والخاصة والفعاليات الاقتصادية والخيرية وهيئات العمل المجتمعي والإنساني من داخل الدولة وخارجها عبر قنوات التبرع الأربع التي خصصتها الحملة.

وكان كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، قد أصدر فتوى بجواز إخراج الزكاة نقداً لشراء طرود غذائية وتخصيصها للأفراد المحتاجين والأسر المتعففة ضمن «حملة 100 مليون وجبة».

وبيّن فضيلته جواز إخراج الزكاة نقداً من خلال شراء وجبات طعام وتخصيصها للأفراد المحتاجين والأسر المتعففة عن طريق الحملة الهادفة لإطعام الجوعى، قائلاً: «علينا أن ندعم هذه المبادرة بكل ما نستطيع؛ كلٌّ بقدر ما يستطيع، فإن فيها إطعاماً للجائع والفقير والمحتاج».

وتفتح الحملة باب المساهمة في جهود إطعام الجوعى للأفراد والمؤسسات من مجتمع الأعمال ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات العمل الخيري داخل الدولة وخارجها لتقديم الدعم من خلال أربع قنوات رئيسة للتبرع لتوفير الدعم الغذائي لمستحقيه في الدول الـ20 التي تشملها الحملة.

وتتيح الحملة للجميع التبرع عبر قنوات الموقع الإلكتروني www.100millionmeals.ae، والتحويل المصرفي لحساب حملة 100 مليون وجبة في «بنك دبي الإسلامي»، ورقمه: (AE08 0240 0015 2097 7815 201)، أو من خلال الرسائل النصية القصيرة (SMS) عبر الأرقام الموضحة على الموقع الإلكتروني وذلك لمستخدمي شبكتي «دو» و«اتصالات» داخل دولة الإمارات. وتتيح الحملة إمكانية التبرع بالتواصل مباشرة مع فريق الحملة في مركز الاتصال على الرقم المجاني 8004999 أو البريد الإلكتروني: info@100MillionMeals.ae

وقد باشرت حملة 100 مليون وجبة عمليات توزيع الطرود الغذائية في عدد من الدول التي تشملها، بما في ذلك مصر والأردن وباكستان.

محمد عبدالله القرقاوي:

• «الإقبال على المساهمة في الحملة يعكس حرص مجتمع الإمارات على دعم مبادرات العمل الإنساني».

• «استجبنا لتدفق التبرعات ببدء عمليات توزيع الطرود الغذائية في عدد من الدول التي تشملها الحملة».

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