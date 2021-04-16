اقتصادية عجمان تقرر تمديد ساعات عمل الانشطة
قررت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان تمديـد ساعات العـمل للأنشطة الاقتصادية في كافة انحاء الامارة خلال شهر رمضان لغاية الساعة الرابعة فـجراً.
وشددت الدائرة علي ضرورة الالتـزام بالتــدابيـر الاحـترازيـة والوقائيـة الـخاصـة بـفيـروس " كوفيــد 19"، موضحة بان الجـهات الرقـابـية سوف تقوم بتنفيذ حملات تفتيـشية للتأكد من الـتقـيّد بهذه الاشتـراطات واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونـية بحـق المخالفين.
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