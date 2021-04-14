المصدر: الإمارات اليوم

حملة

طالب قراء بإدراج أساسيات الحملة التوعوية التي أطلقتها شرطة دبي بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بعنوان «أفسح الطريق في المسار السريع»، في مناهج مدارس تعليم السياقة، مشيرين إلى أهمية أن يتلقى المتدربون مثل هذه المهارات، لأن كثيرين منهم يجهلونها حتى بعد حصولهم على الرخصة.

ثياب

لاحظت قارئة قيام كثير من الممرضات بدخول المراكز التجارية للتسوق وهن يرتدين ثياب التمريض، الأمر الذي يثير مخاوف المتسوقين من إمكانية تسبب ملابس العمل في نشر العدوى بالفيروسات، وطالبوا بإلزامهن بعدم الخروج بها من المستشفيات والمراكز الصحية.

مطب

طالب سكان في منطقة القليعة بالشارقة بعمل مطب في مدخل المنطقة من الجهة القادمة من الكورنيش، مشيرين إلى أن السيارات القادمة من الميدان تأتي بسرعة كبيرة ما قد يتسبب في وقوع حوادث بليغة.

إجراءات

لاحظ مصلون في الكثير من المساجد عدم التزام بعض المصلين باستخدام السجاجيد الخاصة بهم، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار «كوفيد-19»، مطالبين برقابة أكبر من إدارة المسجد.

قطط

اشتكى سكان في منطقة المناصير بأبوظبي انتشار القطط السائبة في الشوارع وحول حاويات القمامة، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حل لها، خصوصاً أنها قد تشكل خطراً على حياة أطفالهم، وتتسبب في نقل الأمراض.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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