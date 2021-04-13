10 إجراءات احترازية و5 تعليمات خاصة بصلاة العشاء والتراويح بمساجد الشارقة خلال رمضان

أكدت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة أن هناك 10 إجراءات احترازية يجب التقيد بها في مساجد الإمارة خلال شهر رمضان المبارك، وهي عدم السماح بتقديم وتوزيع المشروبات ووجبات الإفطار في المساجد والساحات الخارجية، واستمرار تعليق الدروس والمحاضرات، واستمرار إغلاق مصليات النساء ومرافق الخدمية من دورات مياه وأماكن الوضوء وسقيا الماء، وإغلاق المساجد بعد صلاة العشاء مباشرة، وعدم السماح بالجلوس أو الاعتكاف فيها، وعد السماح بدخول المرضى أو امخالطين وأصحاب الأمراض المزمنة، وتجنب المصافحة والتزاحم عند المداخل.

وبينت بأن من ضمن الإجراءات الواجب التقيد فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها مسبقاً، وحث المصلين على قراءة القرآن من المصحف الشخصي أو عبر الأجهزة الذكية، والتعاون مع الإمام واستشعار المسؤولية المجتمعية في تطبيق الإرشادات والإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا.

ونوهت إلى أن هناك 5 تعليمات خاصة بصلاة العشاء والتراويح يجب على المساجد الالتزام بها، وهي مدة صلاة العشاء مع صلاة التراويح لا تزيد عن 30 دقيقة، وإقامة صلاة التراويح مع الشفع والوتر 11 ركعة، والشروع في صلاة التراويح عقب صلاة العشاء مباشرة دون انتظار لصلاة سنة العشاء، والاقتصار في القراءة بكل ركعة بما لا يزيد عن سطرين أو قصار السور، وتخفيف دعاء الوتر بحيث لا يتجاوز دقيقتين.

ودعت الدائرة أفراد المجتمع إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لمنع انتقال فيروس وكورونا