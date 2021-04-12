المصدر: الإمارات اليوم

قمامة

اشتكى سكان منطقة حوض شرق 9 في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، تكدس صناديق القمامة في المنطقة، وتحوّل الأرض المحيطة بها إلى بيئة حاضنة للحشرات بجميع أنواعها، بالإضافة إلى انتشار الروائح الكريهة ووصولها إلى داخل الشقق، مطالبين بنقل مكان الصناديق وتنظيف المكان وتعقيمه.

رسوم

دعا ذوو طلبة في مدارس خاصة بأبوظبي، دائرة التعليم والمعرفة إلى إلزام المدارس الخاصة في الإمارة، بنشر الرسوم الدراسية المعتمدة لكل صف دراسي في مكان بارز داخل المدرسة، وذلك لمنع تلاعب البعض في الرسوم وإضافة مبالغ غير مبررة.

استراحة

اقترح قارئ عمل استراحة خاصة بأصحاب سيارات نقل البضائع، الذين ينتشرون بشارع بدر في عجمان، بالقرب من أماكن بيع الأثاث المستعمل، وذلك حتى لا يضطروا إلى الانتظار في الشمس لساعات طويلة.

مسجد

ناشد مصلون بأحد المساجد في عجمان، ويقع بالقرب من مركز «ميدل إيست للتخفيضات»، المسؤولين عمل مظلة خارجية حتى لا يضطر عدد كبير من المصلين للصلاة تحت أشعة الشمس، خصوصاً مع بدء ارتفاع حرارة الطقس.

فحص

طالب صحافيون الجهات المعنية بدعم جهودهم وأداء رسالتهم الإعلامية، بتوفير فحص «كورونا» مجاناً لهم. إذ تلزمهم أغلبية المؤسسات حالياً، بالفحص قبل حضور التغطيات الإعلامية.

إزعاج

اشتكى متعاملون كثرة المكالمات الهاتفية من موظفي البنوك للترويج للعروض المصرفية، إذ أكدوا أن هذا الأمر يسبب لهم إزعاجاً مستمراً، ويُعد انتهاكاً لخصوصية بياناتهم الشخصية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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