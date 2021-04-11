الأرصاد" يُعلن توقعات "طقس رمضان".. وعدد ساعات الصيام

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن شهر رمضان الفضيل يأتي هذا العام في الربع الأخير من شهر أبريل، ويمتد إلى الربع الثالث من شهر مايو المقبل، لافتاً إلى أن هذه الفترة تعتبر ضمن الفترة الانتقالية الأولى (الربيع) ما بين فصلي الشتاء والصيف.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس في أغلب أيام شهر رمضان حارًا إلى حار نسبياً نهاراً على المناطق الداخلية، بينما يكون حار نسبيًا على المناطق السَّاحلية، ومعتدل الحرارة على المرتفعات الجبلية، على أن يكون معتدل الحرارة بوجه عام على الدولة خلال الليل، ولطيف عند ساعات الفجر.

وذكر المركز أنه من خلال الإحصاءات المناخية لهذه الفترة، فإن متوسط درجة الحرارة العظمى يتراوح ما بين 33 و 41 درجة مئوية، وتصل درجات الحرارة العظمى إلى ما يقارب 48 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية خلال فترة الظهيرة، بينما يتراوح متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 21 و 26 درجة مئوية، وتصل أقل درجة حرارة صُغْرى إلى ما يقارب 7 درجات مئوية تسجل في بعض المناطق الجبلية أو الداخلية في ساعات الصباح الباكر.

وأكد المركز أن أقصى سرعة رياح سُجلتْ خلال هذه الفترة في السنوات الماضية 117 كم/الساعة على جبل مبرح 6 مايو سنة 2010 ويبلغ متوسط سرعة الرياح 13 كم/الساعة، مشيراً إلى أن عدد الساعات من آذان الفجر حتى الغروب في بداية الشهر تصل إلى 14 ساعة و 2 دقائق تقريبا في بداية الفترة وتزيد تدريجيا مع تقدم أيام رمضان المبارك لتصل إلى 14 ساعة و 44 دقيقة تقريباً في نهاية الشهر.

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