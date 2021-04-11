"الموارد البشرية بعجمان" تحدد ساعات العمل في الجهات الحكومية خلال شهر رمضان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أصدرت دائرة الموارد البشرية في عجمان تعميماً بشأن تحديد ساعات العمل الرسمية في الجهات الحكومية بالإمارة خلال شهر رمضان المبارك.

وحدد التعميم دوام الجهات الحكومية بخمس ساعات يومياً وخمسة أيام في الأسبوع وتكون مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر ، على أن تقوم الجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبة بتحديد بداية ساعات العمل الرسمي ونهايتها للمناوبات في الشهر الفضيل وفقاً لطبيعة أعمال الجهة وضرورة العمل بما يضمن استمرارية تقديم الأعمال والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.

وأشار التعميم إلى وقف منح ساعة الرضاعة للأمهات الموظفات خلال شهر رمضان المبارك، حيث تحدد ساعات العمل الرسمية بخمس ساعات يومياً وخمسة أيام في الأسبوع.

وبهذه المناسبة تقدمت دائرة الموارد البشرية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة خصوصاً، والأمتين العربية والإسلامية عموماً، سائلين الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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