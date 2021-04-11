المندوس خبيراً في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية الدكتور عبدالله المندوس، ضمن فريق خبراء تعديل الطقس التابع لها والذي يضم عدداً من أبرز الخبراء الدوليين ويهدف إلى تعزيز الممارسات العلمية في أبحاث تعديل الطقس من خلال تنظيم المؤتمرات العلمية المتخصصة في هذا المجال كل أربع سنوات، وتوفير الخبرة اللازمة في العمليات الكيميائية والديناميكية والفيزيائية المتعلقة بتطور السحب وهطول الأمطار، والتي تؤثر بدورها على الطقس والمناخ، لمجموعات العمل الأخرى التابعة لبرنامج أبحاث الطقس العالمي (WWRP).

وبهذه المناسبة توجه الدكتور عبدالله المندوس بالشكر للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات على الدعم المتواصل في هذا المجال، وتوجه بالشكر أيضاً لقيادات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لاختياره ضمن فريق خبراء تعديل الطقس، مشيداً بالجهود التي تبذلها المنظمة في مجال دعم وتعزيز البحث العلمي ضمن مجالات تعديل الطقس وغيرها.

وقال: "نتطلع قدماً إلى تعزيز مساهماتنا الدولية في مجالات تعديل الطقس والاستمطار، من خلال العمل مع فريق خبراء تعديل الطقس التابع للمنظمة، وتبادل الخبرات والمعارف التي اكتسبناها في هذا المجال على مدار السنوات الماضية معهم، والعمل سوياً للنهوض في مجالات تعديل الطقس بالاعتماد على المخرجات البحثية الدقيقة التي ستساهم بشكل كبير في دعم جهود تعزيز هطول الأمطار وغيرها من العمليات العلمية ذات العلاقة".

ويعنى فريق خبراء تعديل الطقس التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بمتابعة عمليات مراجعة الأبحاث ذات الصلة، وتقديم المشورة لمجلس البحث بشأن القضايا التي تتطلب الاهتمام المتعلقة بتعديل الطقس واقتراح آليات لمعالجة مثل هذه القضايا.

كما يقوم الفريق بمراجعة معايير إجراء أبحاث تعديل الطقس لضمان جودة المخرجات العلمية، بدءاً من التصميم الأولي وصولاً إلى التقييم النهائي للتجارب الميدانية، مع مراعاة التقدم في المجالات الداعمة، بما في ذلك الفيزياء السحابية وكيمياء الغلاف الجوي والنمذجة العددية، إلى جانب عمله على تقديم المشورة والمساعدة للأعضاء بشأن طريقة ووسائل نقل الكفاءة لتخطيط التجارب العلمية، والمساعدة في صياغة وثائق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن حالة تعديل الطقس والمبادئ التوجيهية لتقديم المشورة للأعضاء واقتراح التعديلات اللازمة على هذه الوثائق عند الضرورة، هذا إلى جانب تعزيز الممارسات العلمية في أبحاث تعديل الطقس.

يشار إلى أن فريق خبراء تعديل الطقس التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية يضم في عضويته إلى جانب الدكتور عبدالله المندوس علماء من كل من، الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، والصين، وفرنسا، واليابان، وأستراليا، والهند، وجنوب أفريقيا، وإندونيسيا.

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