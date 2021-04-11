المصدر: الإمارات اليوم

تخفيضات

اكتشف متسوّقون عدم واقعية بعض العروض الترويجية على السلع الرمضانية، التي يتم الإعلان عنها هذه الأيام، وقالوا إن أغلبية التخفيضات تنحصر عند الشراء في كميات كبيرة، داعين إلى تشديد الرقابة على مروجي «الإعلانات الوهمية».

مناهج

طالب أهالٍ الجهات التعليمية المعنية بتقليل المناهج الدراسية المقررة خلال الفصل الدراسي الثالث، تماشياً مع تخفيض اليوم الدراسي إلى ثلاث ساعات في رمضان، لتخفيف العبء على الطلبة وذويهم.

تسجيل

تساءل ذوو طلبة عن طريقة التقديم في المدرسة الافتراضية المجانية، التي أعلنت دائرة التعليم والمعرفة عن افتتاحها أخيراً، مشيرين إلى أنهم فشلوا في التواصل مع الدائرة للاستفسار عن آلية التسجيل للعام الدراسي المقبل.

ازدحام

تساءل مستخدمون لشارع الشيخ محمد بن زايد عن سبب الازدحام المروري المتكرر عند جسر «ناشيونال»، من الجهة المؤدية من دبي إلى الشارقة، على الرغم من التوسعات الكبيرة التي تمت في الشارع!

كمامات

يتجاهل قاطنون في مبانٍ سكنية ارتداء الكمامات أثناء استخدامهم للمصاعد، أو التنقل ضمن مرافق المبنى السكني، مطالبين بإصدار تعاميم وتوصيات لأفراد الأمن تنبههم إلى ضرورة إلزام الجميع بالإجراءات الوقائية ضد الجائحة.

اكتظاظ

اشتكى متعاملون الازدحام الكبير في مبنى بلدية الشارقة في منطقة المجاز، لافتين إلى ضيق مساحة الصالة الرئيسة التي تكتظ بالمراجعين، ما يمنعهم من اتخاذ إجراءات التباعد الجسدي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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