جمارك دبي تعزز دورها الإنساني بـ 2544 قطعة مواد إسعافية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تبرعت إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي بـ2544 قطعة من مواد الإسعافات الأولية لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وتولى تسليمها مركز تفتيش الشحن في مطار آل مكتوم، وشملت مواد طبية لإسعاف المصابين بالجروح والكدمات نتيجة الحوادث العرضية.

وقال مدير إدارة مراكز الشحن الجوي، صالح الشامسي، إن المبادرة تهدف إلى تعزيز الدور الإنساني الذي تقوم به الدائرة من خلال توفير كمية من مواد الإسعافات الأولية إلى مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تأكيداً على التضامن والتكاتف التام بين الجهات الحكومية لإسعاد الناس وخدمة المجتمع في ظل الظروف الحالية التي يشهد فيها العالم تحديات جائحة «كوفيد-19».

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