محمد بن راشد: "منطقة القوز الإبداعية" وجهة جديدة تضاف لمدن دبي الذكية والفنية والثقافية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن "منطقة القوز الإبداعية"..وجهة جديدة تضاف لمدنها الذكية والفنية والثقافية لتحقيق هدفنا الذي أعلناه بتحويلها عاصمة عالمية للاقتصاد الابداعي .

وقال سموه في تغريدة على "تويتر": "أطلقت دبي اليوم "منطقة القوز الإبداعية"..وجهة جديدة تضاف لمدنها الذكية والفنية والثقافية لتحقيق هدفنا الذي أعلناه بتحويلها عاصمة عالمية للاقتصاد الابداعي .. المنطقة أطلقها اليوم حمدان بن محمد وستشرف عليها لطيفة بنت محمد .. وسنتابع جميعاً تطورها السريع قريباً ..ولن يقف إبداع دبي"

#محمد_بن_راشد: أطلقت دبي اليوم منطقة القوز الإبداعية وجهة جديدة تضاف لمدنها الذكية والفنية والثقافية لتحقيق هدفنا الذي أعلناه بتحويلها عاصمة عالمية للاقتصاد الابداعي المنطقة أطلقها اليوم حمدان بن محمد وستشرف عليها لطيفة بنت محمد وسنتابع جميعا تطورها السريع قريبا ولن يقف إبداع دبي pic.twitter.com/cBVVWXrYWd — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 6, 2021

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