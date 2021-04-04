كاميرات ذكية ترصد مفقودات الركاب في وسائل النقل برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قال المدير العام لهيئة رأس الخيمة للمواصلات، المهندس إسماعيل البلوشي، إن مشروع الكاميرات الذكية الذي بدأت الهيئة بتطبيقه في سيارات الأجرة وحافلات النقل العام في الإمارة، يتميز بقدرته على رصد مفقودات الركاب، إذ تصدر الكاميرات تنبيها لمركز التحكم والرقابة في مبنى الهيئة يفيد بالعثور على المفقودات.

وأضاف أن المشروع الذي يطبق تدريجيا بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، سيخضع للتجربة لثلاثة أشهر، قبل اعتماده رسمياً.

وأكد أن المشروع الجديد سيعزز آلية العثور على المفقودات في وسائل النقل، إذ بلغت نسبة تسليم المفقودات والمعثورات للمتعاملين 99% العام الماضي.

ويمكن للمتعامل، إذا فقد شيئا من أغراضه في وسائل النقل، أو عثر عليها متعاملون آخرون، الاتصال بمركز العملاء على مدار الساعة، لتسليمه مفقوداته، لافتا إلى أن الكاميرات الذكية تضبط سلوكيات السائقين وترفع مستوى الأمن والسلامة في وسائل النقل.

وذكر أن الهيئة تعمل حالياً على تطوير مشروع النقل الداخلي في رأس الخيمة باعتباره من المشاريع الاستراتيجية، حيث اعتمد من مجلس إدارة الهيئة ومن حكومة رأس الخيمة، وكان مفترضا إنجازه خلال العام الماضي، بعدما بلغت نسبة إنجازه 60%، إلا أن أزمة كورونا تسببت في تأجيله.

وأوضح أن المشروع يشمل تطوير 55 محطة للنقل العام في ثلاثة مسارات رئيسة، يبدأ المسار الأول من منطقة النخيل حتى منطقة الحمرا، والثاني من منطقة النخيل إلى شعم، والثالث من منطقة النخيل إلى مطار رأس الخيمة.

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