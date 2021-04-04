المصدر: الإمارات اليوم

تأمين

طالب مقيمون، ممن هم فوق سن الـ60، الجهات المعنية بوضع الآليات المناسبة التي تكفل كبح الارتفاع الكبير في أسعار وثائق التأمين الصحي، التي تصل إلى مبالغ ضخمة، تشكّل عبئاً كبيراً عليهم.

مستحقات

اشتكى لاعب في أحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم، عدم تحصيل قيمة علاجه عن الفترة الماضية، بداعي عدم وجود موارد مالية، مشدداً على أنه أوقف برنامج علاجه مؤقتاً لحين تحصيل المبالغ المتأخرة له.

مقاهٍ

لاحظ مرتادو مقاهٍ، في دبي، بأن العاملين فيها يقدمون للزبائن ملاعق معدنية لاستخدامها في إذابة السكر بأكواب الشاي، معتبرين أنها وسيلة لنقل عدوى «كورونا» بين الزبائن، داعين إلى تشديد الرقابة على المقاهي لتقديم أدوات تستخدم لمرة واحدة مثل الملاعق البلاستيكية أو أعواد الخشب المغلفة.

طرقات

يشتكي قرّاء يسكنون في منطقة واحة دبي للسيليكون ظاهرة عدم التزام العديد من مرتادي طريق دبي - العين بالسرعات المحددة على الطريق المكتظ بالحركة، الذي يشهد عمليات بناء وتوسعة ومد للجسور المؤدية إلى المنطقة، ما يتسبب في زيادة احتمالات وقوع الحوادث والارتباك المروري، خصوصاً في الفترة المسائية.

استعلامات

طالب زوّار لمركز السوق المركزي في الشارقة بتوفير موظف للاستعلامات، أو خريطة لتوضيح توزيع المحال، إذ يتكون المركز من جزأين، للذهب والمفروشات، فيما تتشعب المحال في داخله، ما يصعّب وصول الزبائن إلى وجهاتهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com

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