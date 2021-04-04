2.7 دقيقة زمن الاستجابة للطوارئ بمركز شرطة نايف في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، أن 2.7 دقيقة زمن الاستجابة للطوارئ خلال العام الماضي 2020 في مركز شرطة نايف بدبي، وذلك ضمن النقلات النوعية في مستوى الأداء في كل المجالات، وأثبت بإنجازاته مدى تطوره وقدرته على بسط السيطرة الأمنية والتعامل مع الأزمات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

وقال المنصوري: «فخورون بتقدم المركز يوماً بعد يوم من خلال تطبيقه لمختلف البرامج الأمنية والإدارية التي تتناسب مع أهمية منطقة اختصاصه التي تضم مناطق تجارية وسياحية وسكنية، وسوق الذهب، وسوق مرشد، والنخيل، وفريج المرر، ومنطقة عيال ناصر، ومنطقة الرأس، بالإضافة إلى العديد من الدوائر الحكومية والمنشآت الحكومية ومحطات المترو».

جاء ذلك خلال تفقده مركز شرطة نايف ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور مدير مركز شرطة نايف العميد الدكتور طارق محمد نور تهلك، ونائبه العقيد عمر عاشور، ومدير إدارة الرقابة والتفتيش العقيد خالد بن سليمان، ورئيس قسم نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة بالإدارة العامة للدعم اللوجستي العقيد عمر غانم الغيث، ومدير مكتب مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي المقدم صالح المرزوقي، وعدد من الضباط.

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