رمضان 30 يوماً.. والمناطق الشرقية تسبق في الصيام والإفطار ‎

المصدر:
  • أحمد عابد - أبوظبي :
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قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ابراهيم الجروان، إن إماراتي الفجيرة وخورفكان سوف تسبقان أبوظبي في موعد بدء الصيام والإفطار بقرابة 7 دقائق، فيما يكون في الغويفات والسلع بعد العاصمة بقرابة 11 دقيقة، وبذلك يكون فارق التوقيت  الموعد 18 دقيقة تتقدم فيها الفجيرة عن الغويفات في بداية الصيام فجرا و عند الإفطار مع الغروب .

وأضاف في أبوظبي يكون في أول رمضان بدء الصوم و الفجر الساعة 04:43  و الإفطار/ الغروب  الساعة 06:47  ( 14:04  ساعة  طول فترة الصيام)

أما في آخر رمضان بدء الصوم و الفجر الساعة 04:15  و الإفطار/ الغروب  الساعة 07:01    ( 14:46  ساعة طول فترة الصيام)

وذكر أنه فلكيا متوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021، و يكون  عيد الفطر المبارك وأول شوال يوم الخميس 13 مايو  المقبل وبهذا فإنه من المتوقع ان يتمم رمضان 1442 للهجرة 30 يوماً.

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