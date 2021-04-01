المصدر: الامارات اليوم

أطفال

لاحظ سكان في أبوظبي تجمعات لأطفال يلعبون في الطرقات في بعض الأحياء السكنية، من دون الالتزام بارتداء الكمامات، أو التباعد الجسدي، الأمر الذي قد يعرضهم لخطر الإصابة بالفيروس، مطالبين بحملات توعية للأسر.

تأمين

قال متعامل إنه تواصل مع شركة تأمين لتجديد وثيقة مركبته، لكنه اكتشف لاحقاً أن السعر الذي عرض عليه أعلى بنسبة كبيرة، مقارنة بسعر وثيقة من الشركة ذاتها للمركبة نفسها، وشروط التغطية عبر أحد الوسطاء.

مطوّر

قال قارئ يمتلك شقة في دبي، إن الشركة العقارية المطوّرة لمنطقته، تلزمه بالصيانة المنزلية عبرها حصراً، رغم الفارق السعري الواضح بينها وبين الشركات الأخرى، مشيراً إلى أنه أراد استبدال السخان الكهربائي، ووجد من يبيعه له بـ500 درهم، لكن المطوّر ألزمه بالاستبدال عبر شركة الصيانة المتعاقد معها بـ1100 درهم.

مدربون

لجأ مدربون أجانب، سبق لهم العمل في دوري الخليج العربي لكرة القدم، إلى وسائل الإعلام في بلدانهم، للزعم بأنهم تلقوا عروضاً إماراتية للعمل مع بعض الأندية، في حين أكد وكيل لاعبين، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن هؤلاء المدربين يروجون لأنفسهم بهذه الطريقة، رغم عدم وجود أي تفاوض معهم، لارتفاع قيمة عقودهم السنوية.

صالونات

أفادت قارئة بأن صالونات نسائية في منطقة التعاون بالشارقة، تشهد وجود أعداد كبيرة من النساء داخلها، ما يجعل المكان بيئة خصبة لنقل عدوى فيروس كورونا، مطالبة بتشديد الرقابة على الصالونات النسائية لمنع التجمعات الكبيرة داخلها.

sekeek@emaratalyoum.com

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news