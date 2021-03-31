الانتهاء من اختبارات الدفعة الثانية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت لجنة التحكيم المبدئية التي شكلتها اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اختباراتها للدفعة الثانية من المتسابقين المتقدمين لتمثيل بلدانهم في الدورة الـ 24 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم التي اطلق عليها دورة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله وتنطلق فعالياتها ابتداءً من 14 أبريل المقبل في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي.

وكانت اللجنة قد بدأت أولى الاختبارات يوم الاحد الماضي بمشاركة عدد من المرشحين الذين تم اعتمادهم رسميا من قبل الدول التي ينتمون لها ، وقال المكلف بمهام وحدة المسابقات بالجائزة محمد الحمادي إن إجراء هذه الاختبارات المبدئية ستتواصل تباعا وتهدف الى التأكد من درجة الحفظ والتجويد لدى المتسابقين تمهيدا لاعتمادهم بشكل نهائي لخوض المنافسة في الدورة الرابعة والعشرين خلال رمضان المقبل ، كما تقدم الحمادي بالشكر والتقدير لأصحاب الفضيلة اعضاء لجنة التحكيم المبدئية لحرصها على اختيار أفضل المرشحين للمسابقة وذلك لأن مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم تمتاز بالسمعة المتميزة والكفاءة وتعتبر واحدة من أكبر المسابقات القرآنية العالمية وتحظى بمتابعة واسعه، وإن جميع الدول العربية والإسلامية والجاليات المسلمة حول العالم تترقب وباهتمام بالغ المشاركة فيها والفوز بالمراكز المتقدمة عوضا عن مكافاتها السخية للفائزين والتي يحصل بموجبها الفائز بالمركز الأول على مبلغ 250,000 درهم والمركز الثاني 200,000 درهم والمركز الثالث 150,000 درهم والمركز الرابع 65,000 درهم والمركز الخامس 60,000 درهم والمركز السادس 55,000 درهم والمركز السابع 50,000 درهم والمركز الثامن 45,000 درهم والمركز التاسع 40,000 درهم والمركز العاشر 35,000 درهم أما الحاصلين على درجة 80% فما فوق يحصل كل منهم على 30,000 درهم والحاصلين على درجة حفظ 70% الى 79% يحصل كل منهم على 25,000 درهم أما الحاصلين على درجة حفظ 70% وما دون يحصل كل منهم على مبلغ 20,000 درهم.

وستواصل تباعا إجراء هذه الاختبارات تمهيدا لإعداد القائمة النهائية للمرشحين الذين اجتازوا الاختبار المبدئي وتقديمها للجنة المنظمة الجائزة لاعتمادها بصفة رسمية.

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