المصدر: الإمارات اليوم

فحص

نوّه سكان بجهود الجهات الصحية، في إمارة أبوظبي، للحد من انتشار فيروس «كورونا»، إذ انتشرت، أخيراً، في كثير من المناطق مشاهد لطاولات يجلس عليها مختصون، لأخذ عينات من الراغبين في فحص «كوفيد-19» مجاناً، الأمر الذي لاقى استحساناً من الجمهور.

تأمين

تساءل مستأجرون عما إذا كان هناك إطار زمني بخصوص الانتهاء من معاملات استرداد مبالغ التأمين من الشركات العقارية، وشركات الوساطة لدى إخلاء الشقق السكنية.

شكوى

اشتكى قاطنون، في منطقة الجرف 2 بعجمان، من تواصل أعمال الحفر والتوسعات في شوارع المنطقة، لفترة زادت على الأشهر الستة، ما يعوق حركة السير.

أجبان

قدم مستهلك شكوى للجهات المختصة في الفجيرة، ضد منشأة غذائية تبيع أجباناً منتهية الصلاحية منذ شهر، داعياً إلى تكثيف الحملات الرقابية على مثل هذا النوع من المخالفات، خصوصاً أن كبار السن وبعض المستهلكين لا ينتبهون إلى تاريخ صلاحية المنتجات.

طرق

طالب سكان في عجمان بتسريع وتيرة العمل على تحسين وتوسيع الطرق الفرعية المقابلة لمحاكم عجمان، لكونها تعرقل حركتهم، وتجعلهم يقطعون بمركباتهم مسافات طويلة للوصول إلى الشوارع الرئيسة.

لعب

لاحظ سكان في الشارقة وجود أطفال يلعبون كرة القدم أمام البنايات السكنية والمناطق الترابية المجاورة لشوارع فرعية، وأخرى تشهد اكتظاظاً بحركة السير، خصوصاً في مناطق: ميسلون والمجاز والقصباء، لاسيما مع بداية عطلة الربيع، الأمر الذي قد يعرض سلامتهم للخطر.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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