المصدر: الإمارات اليوم

مبالغة

شكا قراء مبالغة بعض المطاعم في أسعارها، إذ يتم تسعير أي مادة مضافة إلى الوجبة، مثل الخضراوات أو ما شابه، بأسعار غير منطقية. وأشار أحدهم إلى قيام مطعم بإضافة خمسة دراهم على كلفة الوجبة، وذلك مقابل ما يعادل ملعقة واحدة من السبانخ.

بستنة

اشتكى سائقون تكرار قيام فريق أعمال البستنة في منطقة دبي فيستفال سيتي بعرقلة الطريق، ووضع حواجز في الشوارع من دون التمهيد لها مسبقاً بلافتات تحذيرية، ما يشكل إرباكاً للسائقين.

عروض

يتلقى قارئ، بشكل متكرر، رسائل نصية من أحد مراكز التجميل تتضمن عروضاً ترويجية لمنتجاته في مجال تنظيف الاسنان وعمل «ابتسامة هوليوود»، ما اعتبره إزعاجاً كبيراً، خصوصاً أن هذا الأمر ليس ضمن اهتماماته الحالية أو المستقبلية.

شواء

أفاد مرتادون لحديقة الرقايب بعجمان، بأنه تم منعهم من الشواء في الأماكن المخصصة لذلك، رغم عدم صدور تعميم بذلك من الجهة المختصة، الأمر الذي جعلهم يعيدون التخطيط لرحلتهم، والبحث عن حدائق خارج الإمارة.

مواقف

شكا سائقون قيام أشخاص بإغلاق ممرات الساحات الترابية التي يوقفون مركباتهم فيها، ما يمنعهم صباحاً من الخروج منها ويؤخّرهم عن أعمالهم.

تحويلة

طالب سكان في منطقة الرغيلات بالفجيرة، بإيجاد حل للمركبات المسرعة التي تعبر التحويلات المؤقتة، وبينها شاحنات، لحين إنهاء الجهات المختصة صيانة الشارع، داعين إلى وضع مطبات أمام المنطقة السكنية، وإنارة التحويلة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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