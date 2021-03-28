«سلامتك» تدرب 56 موظفاً حكومياً على أساسيات السلامة العامة

المصدر: محمد الرفاعي ■ الشارقة

أكد رئيس هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، الشيخ خالد بن صقر القاسمي، لـ«الإمارات اليوم»، أن مبادرة حافلة «سلامتك»، التي تعتبر من المشروعات التثقيفية والتوعوية المتنقلة، دربت، منذ بداية العام الجاري، ما يقارب 56 موظفاً من مختلف الجهات الحكومية، بعد زيارة دوائر حكومية، مبيناً أن الهيئة تستهدف خلال الربع الثاني زيارة 20 شركة خاصة بإمارة الشارقة.

وأشار إلى أن مشروع الحافلة المتنقلة يركز على أهمية الوقاية والسلامة وغرسها في المجتمع، للوصول لمستوى عالٍ من الوعي والإدراك الصحيح للحفاظ على سلامتهم.

وأفاد بأن الحافلة تعرض سبعة موضوعات رئيسة على المتدربين المستهدفين، هي: أساسيات السلامة والصحة المهنية وإدارة المخاطر في المباني، وكيفية إجراء التفتيش اليومي من أجل التأكد من سلامة المبنى، والتأكد من سلامة المخارج، والتأكد من سلامة نظام الإنذار، و سلامة المصاعد، واكتشاف العيوب أو الأخطاء في المعدات والمنشآت وأماكن العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذه العيوب أو الأخطاء أو المخالفات منعاً لأية أخطار أو أضرار قد تترتب عليها.

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