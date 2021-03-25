محمد بن راشد يتلقى تعازي قادة دول شقيقة في وفاة حمدان بن راشد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال اتصالات هاتفية، التعازي في فقيد الوطن، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، من كل من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.

وأعرب قادة الدول الشقيقة، خلال اتصالاتهم الهاتفية، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن صادق تعازيهم ومواساتهم في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم آل مكتوم الكرام، وشعب الإمارات، جميل الصبر والسلوان.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هاتفياً، التعازي في فقيد الوطن، المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، ورئيس جمهورية العراق الشقيق، الدكتور برهم صالح، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة.

وأعرب قادة الدول الشقيقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اتصالاتهم الهاتفية، عن صادق تعازيهم ومواساتهم في وفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، راجين المولى تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آل مكتوم الكرام، وشعب الإمارات، جميل الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن جزيل شكره وتقديره لقادة الدول الشقيقة على ما أبدوه من مشاعر أخوة صادقة، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية، ولدولهم دوام الأمن والاستقرار.

إلى ذلك، تقدم رئيس البرلمان العربي نيابة عن البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، لدولة الإمارات، قيادةً وشعباً، بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان. كما تقدم بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة أخيه، قائلاً إن دولة الإمارات فقدت برحيل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رمزاً من رموزها الأوفياء، الذي قدم مسيرة حافلة بالعطاء، خصوصاً خلال قيادته لهيئة آل مكتوم الخيرية.

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