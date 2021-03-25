جموع المصلين بمساجد الدولة يؤدون صلاة الغائب على فقيد البلاد حمدان بن راشد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أدت جموع المصلين، بمساجد الدولة كافة، صلاة الغائب على فقيد البلاد، المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وذلك بعد صلاة المغرب يوم أمس. ودعا المصلون الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته، مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقاً.

وكانت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عممت على جميع المساجد في الدولة، بإقامة صلاة الغائب في الموعد المحدد، ودعوة المصلين لأدائها.

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