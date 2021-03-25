إطلاق اسم «حمدان بن راشد» على الدورة الـ 24 لـ «دبي للقرآن»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قررت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تسمية الدورة الرابعة والعشرين من المسابقة الدولية للقرآن الكريم بمسمى «دورة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله»، إذ ستنطلق الفعاليات مع بداية شهر رمضان المبارك.

وتقدمت الجائزة بأحر التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وأنجال المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وإلى عموم آل مكتوم بوفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

وذكر مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، المستشار إبراهيم محمد بوملحة: «إننا في الجائزة لنشعر بالحزن العميق لفراق رجل الخير والعطاء، الذي وصلت أياديه الخيرة إلى بقاع كثيرة من العالم، كما أن الجوائز العالمية التي أطلقها في العديد من المجالات، خصوصاً المجال التربوي والطبي، كان لها الأثر الكبير في تطوير هذه القطاعات، ليس على مستوى الدولة، بل على مستوى العالم أجمع».

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