شيوخ ومسؤولون ينعون عبر "تويتر" "فقيد الإمارات".. "وداعاً رجل العطاء والوفاء"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعى شيوخ ومسؤولون في الدولة، المغفور له سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء

وعبّروا في تدوينات عبر حساباتهم على شبكة “تويتر” عن خالص تعازيهم بوفاة فقيد الدولة الذي كرس حياته لخدمة وطنه وأهله، متضرعين إلى الله أن يتغمده في واسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وتصدر وسم “الشيخ حمدان بن راشد في ذمة الله” قائمة الوسوم الأكثر تداولاً على شبكة “تويتر” في الدولة، وشارك فيه مغردون من الدولة وخارجها وقدموا تعازيهم في وفاة الفقيد.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى سيدي محمد بن راشد في وفاة فقيد الإمارات الشيخ حمدان بن راشد، رجل الإنسانية الذي رحل إلى ربه راضيا مرضيا، تاركا بعطائه المتواصل بصمات خالدة في تاريخ الوطن، أثابه الله على جميل صنائعه وغفر له وأسكنه فسيح جناته

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم المرأة الإماراتية: نفقد اليوم بقلوب مؤمنة، قائداً حكيماً ، وضع بصمة مميزة في كافة المحافل، فالانجازات لا تعد والخطط الواضحة تشهد على عقل رزين، أبدع في صعيد الحكومة الاتحادية والمجال الرياضي، رحم الله سمو الشيخ حمدان بن راشد وألهم ذويه الصبر والسلوان

وقال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور قرقاش: فقدت الإمارات اليوم رجل من رجالها التاريخيين، وفقدنا شيخا عزيزا جليلا، رحم الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وغفر له، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يخفف مصاب أنجاله وآل مكتوم الكرام وأن يلهمهم الصبر ويحسن عزائهم، نسأل المولى جلّ وعلى أن يمنَّ على الفقيد بالرحمة والرضوان.

وزير التربية والتعليم الدكتور حسين الحمادي: فقدت الإمارات اليوم قامة وطنية كبيرة، ورجلا محبا متواضعا، دون اسمه في سجل العطاء والتميز..رحم الله سمو الشيخ حمدان بن راشد، برحيله خسرنا رمزا وطنيا مؤثرا عايش مسيرة الدولة وساهم في بناء نهضتها بإخلاص، نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمنا الصبر والسلوان

وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس الهيئة العامة للرياضة الدكتور أحمد بالهول: اللهم ارحم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويُلهم أهله وذويه وأسرته الكرام الصّبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون

وقال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا حمدان بن راشد لمحزونون.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: لم أسافر إلى أي بلد في العالم إلا وجدت أعماله الخيرية شاهدة على إحسانه من غير منٍّ ولا إعلام ..

اللهم اجز الشيخ حمدان بن راشد بالإحسان إحسانا وارزقه الفردوس الأعلى آمي

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