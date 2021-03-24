شرطة أبوظبي تتيح الدفع الرقمي للمخالفات المرورية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، خدمة دفع المخالفات عبر القنوات الرقمية للمصرف، بهدف تمكين عملاء المصرف من دفع مخالفاتهم المرورية عن طريق خاصية الخصم المباشر من الحساب، أو عن طريق البطاقات المغطاة الصادرة من المصرف، ويمكن لعملاء المصرف الاستفادة من خاصية تقسيط قيمة المخالفات المرورية عن طريق البطاقة المغطاة لفترة تصل إلى 12 شهراً، دون أي رسوم إضافية أو أرباح.

وأفاد مدير قطاع العمليات المركزية، اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، بأن إطلاق الخدمة يأتي في إطار دعم مبادرات التحول الرقمي، واستخدام التقنية الحديثة وتطويرها لتواكب احتياجات العصر والتحديات، وتوفر تجربة سهلة ومتميزة للمتعاملين، وفقاً للمعايير العالمية.

وأكد أن شرطة أبوظبي ماضية قدماً في توسيع خدماتها التي تقدمها للجمهور، موضحاً أن خدمة دفع المخالفات عبر الخصم المباشر، ضمن خدماتها الهادفة، وتسهم في تعزيز ثقة أفراد المجتمع بالخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى حرص تفعيل شراكتها مع مصرف أبوظبي الإسلامي، والشركاء الاستراتيجيين في مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

من جهته، أكد مدير قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمدير الإقليمي للقطاع في مصرف أبوظبي الإسلامي، محمد الفهيم، حرص المصرف على العمل الوثيق مع الشرطة، لتحقيق رؤيتها واستراتيجيتها في التحول الرقمي، موضحاً أن هذه الخدمة ستوفر منصة جديدة للعملاء، لدفع مستحقاتهم بطريقة بسيطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news