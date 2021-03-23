المصدر: الإمارات اليوم

حوافز

أثنى قراء على المبادرات التي طرحتها بعض الشركات، أخيراً، لمنح المتعاملين الذين حصلوا على لقاح «كوفيد-19» حسومات على أسعار المنتجات والخدمات التي تقدمها، لافتين إلى ضرورة التوسع في منح الحوافز، لزيادة عدد الحاصلين على اللقاح ضمن جهود مواجهة الجائحة.

وجبات

لاحظ مستهلكون، أخيراً، توسع مطاعم في دبي والشارقة، بطرح وجبات صحية ضمن قوائمها، إضافة إلى وضع بعض المطاعم السعرات الحرارية التي تحويها كل وجبة ضمن قائمة الوجبات، ما اعتبروه توجهاً إيجابياً، يدعم نشر ثقافة التغذية الصحية بالمجتمع.

خصوصية

يتلقى مواطنون ومقيمون اتصالات من موظفي بنوك، لا تربطهم بها صلة، لترويج قروض وبطاقات ائتمانية، الأمر الذي يدعو للتساؤل حول خصوصية البيانات الشخصية لهم، في ظل تناقلها بين موظفي البنوك.

عبث

طالب سكان، في بعض الأحياء الجديدة بإمارة الفجيرة، بحل مشكلة الحمير السائبة، التي تنتشر في محيط منازلهم، وتأكل الأشجار الخاصة بهم، وتعبث بمحاصيلهم الزراعية الخارجية، مشيرين إلى أنهم تواصلوا مع الجهات المختصة، إلا أن مشكلتهم لاتزال قائمة.

نفايات

لاحظ سكان في الشارقة، ممن يرتادون قناة القصباء، خصوصاً في الجزء القريب من بحيرة خالد، أن كثيراً من الزوّار يتركون مخلفاتهم من أكياس وبقايا طعام وعلب فارغة فوق الأرصفة والأسوار القريبة، مع أن حاويات النفايات تنتشر بكثرة في المكان.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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