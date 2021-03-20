«ابتكار شرطة دبي» يستعد لخلوة موسعة

المصدر: دبي - وام

نظّم مجلس الابتكار في شرطة دبي جلسة نقاشية، ضمت أعضاء المجلس، وممثلي مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات، وعدداً من طلبة الجامعات، وأصحاب الابتكارات والإبداعات الفكرية، بهدف استعراض الخطط الخاصة بالمشروعات الابتكارية لهذا العام، والتحضير للخلوة الموسعة التي سينظمها المجلس، وستضم نخبة من خبراء الابتكار والمسؤولين، وطلبة الكليات والجامعات من مختلف إمارات الدولة.وقال رئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي، المقدم الدكتور إبراهيم أحمد بن سباع المري، إن هذه الجلسة النقاشية تأتي في إطار حرص مجلس الابتكار على إشراك الطلبة والمبدعين والمبتكرين في تقديم الأفكار والاقتراحات الإبداعية، التي تسهم في دعم منظومة الابتكار في شرطة دبي، والرامية إلى جعل القيادة العامة لشرطة دبي أولى المؤسسات التي تتبنى رؤى وتطلعات القيادة لجعل دولة الإمارات في طليعة دول العالم في مجال الابتكار.وأوضح أن المجلس بصدد التحضير لخلوة موسعة للابتكار، تستقطب نخبة من المتخصصين والخبراء والمبدعين وأصحاب القرار، ويشارك فيها أيضاً طلاب وطالبات من مختلف جامعات الدولة، بهدف الخروج بمشروعات ابتكارية تركز على التطبيقات والمشروعات التي تخدم العمل الشرطي في القيادة العامة لشرطة دبي، والتي بإمكانها أن تحدث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي.

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